Романо: Науэль Молина станет игроком «Атлетико» в ближайшие дни

Защитник итальянского «Удинезе» и сборной Аргентины Науэль Молина в ближайшие дни будет представлен в качестве игрока мадридского «Атлетико», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети.
Источник сообщает, что клубы достигли договорённости и сейчас находятся на стадии подготовки необходимых бумаг.
Аргентинский защитник Неуэн Перес, который провёл в «Удинезе» прошлый сезон, станет частью сделки.
Ожидается, что сумма трансфера составит € 15–20 млн.
Молина рассматривается в стане «матрасников» как замена перешедшему летом в английский «Ньюкасл» правому защитнику Кирану Триппьеру.
Молина выступает за «Удинезе» с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2026 года. В прошедшем сезоне игрок провёл за итальянский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.
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