«Надо отпустить всех легионеров». Аршавин уверен, что Россия долго будет без еврокубков

Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что в условиях отстранения российских клубов от еврокубков он бы отпустил иностранных футболистов и сделал ставку на местных игроков.
«Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки – 2025 год. Мне кажется, у нас будут промежуточные результаты после возвращения. Если с финансами всё будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим. Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».
Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин был назначен на пост заместителя генерального директора по спортивному развитию петербургского клуба в январе 2022 года. «Зенита стал победителем российской Премьер-лиги сезона-2021/2022 и Суперкубка России — 2022.
- 21 июля 2022
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