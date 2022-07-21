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«Надо отпустить всех легионеров». Аршавин уверен, что Россия долго будет без еврокубков

«Надо отпустить всех легионеров». Аршавин уверен, что Россия долго будет без еврокубков
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Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что в условиях отстранения российских клубов от еврокубков он бы отпустил иностранных футболистов и сделал ставку на местных игроков.

«Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки – 2025 год. Мне кажется, у нас будут промежуточные результаты после возвращения. Если с финансами всё будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим. Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин был назначен на пост заместителя генерального директора по спортивному развитию петербургского клуба в январе 2022 года. «Зенита стал победителем российской Премьер-лиги сезона-2021/2022 и Суперкубка России — 2022.

Аршавин сделал хет-трик, но не праздновал ни один из голов. Против чего он бастовал Аршавин сделал хет-трик, но не праздновал ни один из голов. Против чего он бастовал
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