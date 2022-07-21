«Марсель» представил новую домашнюю форму

Французский «Марсель» представил комплект домашней формы на сезон-2022/2023.



Форма выполнена в белом цвете, названия спонсорских компаний, а также обрамление воротника и рукавов — синие. Экипировщиком команды выступила PUMA.

Фото: ФК «Марсель»

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Марсель» занял второе место в Лиге 1 и впервые за долгое время сыграет в Лиге чемпионов.

Новый чемпионат начнётся для команды встречей с «Реймсом» 7 августа.

Этим летом с поста главного тренера «Марселя» ушёл аргентинец Хорхе Сампаоли. Клуб возглавил 44-летний хорватский специалист Игор Тудор, ранее тренировавший итальянскую «Верону».

Кроме того, в «Марсель» перешли бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго, колумбийский нападающий Луис Суарес. Команду покинул французский вратарь Стив Манданда, который провёл в «Марселе» более 600 матчей.