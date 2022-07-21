Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» представил новую домашнюю форму

«Марсель» представил новую домашнюю форму
Комментарии

Французский «Марсель» представил комплект домашней формы на сезон-2022/2023.

Форма выполнена в белом цвете, названия спонсорских компаний, а также обрамление воротника и рукавов — синие. Экипировщиком команды выступила PUMA.

Фото: ФК «Марсель»

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Марсель» занял второе место в Лиге 1 и впервые за долгое время сыграет в Лиге чемпионов.

Новый чемпионат начнётся для команды встречей с «Реймсом» 7 августа.

Этим летом с поста главного тренера «Марселя» ушёл аргентинец Хорхе Сампаоли. Клуб возглавил 44-летний хорватский специалист Игор Тудор, ранее тренировавший итальянскую «Верону».

Кроме того, в «Марсель» перешли бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго, колумбийский нападающий Луис Суарес. Команду покинул французский вратарь Стив Манданда, который провёл в «Марселе» более 600 матчей.

Самые необычные формы нового сезона. Любовь к родному городу, музыке и ретро Самые необычные формы нового сезона. Любовь к родному городу, музыке и ретро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022