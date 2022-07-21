«Брайтон» отклонил первое предложение «Манчестер Сити» по Кукурелье

«Брайтон» отклонил первое предложение «Манчестер Сити» в размере € 35 млн по левому защитнику клуба Марку Кукурелье, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своём «твиттере». «Горожане» собираются подписать игрока взамен ушедшему в лондонский «Арсенал» Александру Зинченко.



«Чайки» хотят выручить за игрока € 59 млн. Переговоры находятся на начальной стадии, и в ближайшие дни ожидается продолжение. Однако сообщается, что «горожане» готовы прекратить переговоры, если цена за левого защитника не будет снижена.



Кукурелья перешёл в «Брайтон» в августе 2021 года из «Хетафе» за € 18 млн. В составе «чаек» игрок провёл 38 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Марк также вызывался в сборную Испании, за которую сыграл пять матчей, однако результативными действиями не отметился.