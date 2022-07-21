Бышовец о словах Аршавина: необходимости в легионерах нет. Время заняться своей молодёжью

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал слова заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина. Ранее тот заявил, что намерен довести одного-двух игроков академии до основного состава. Также Аршавин сказал, что в условиях отстранения российских клубов от еврокубков он бы отпустил иностранных футболистов и сделал ставку на местных игроков.
«Мы видим отъезды игроков во многих командах. Необходимости в легионерах нет! Сейчас очень хорошие возможности, время, чтобы заняться своей молодёжью, резервом. Дать им возможность. Тот же «Зенит» сможет усилиться. Нет Лиги чемпионов, Лиги Европы и так далее. Речь идёт о финансах. Экономика должна быть экономной.
Надо отпустить всех легионеров! Какие задачи стоят перед командой? Я понимаю, что у ЦСКА, «Динамо», «Спартака» есть отдельные проблемы в обороне, особенно в центральной зоне. Непосредственный заказ должен идти к главным тренерам школ. Задача — поиск молодёжи для основного состава», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 21 июля 2022
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