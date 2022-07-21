Бразильский защитник Мойзес подтвердил свой переход в ЦСКА

27-летний бразильский защитник Мойзес, принадлежащий клубу «Интернасьонал», подтвердил свой переход в московский ЦСКА.
«Они уже договорились между клубами, кажется, это была моя последняя игра в футболке «Интернасьоналя». Теперь ждите, что скажет мой агент о том, когда я смогу уехать. У нас была договоренность, что я буду играть до матча с «Палмейрасом». Я думаю, что это был мой последний матч здесь», — приводит слова Мойзеса Globo Esporte.
Ранее сообщалось, что армейцы арендуют футболиста до конца 2023 года, заплатив бразильскому клубу € 2 млн.
В этом сезоне Мойзес принял участие в 18 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1,6 млн. Ранее Мойзес выступал только за бразильские клубы.
ЦСКА во встрече первого тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» одержал победу со счётом 2:0. Голы на счету Ивана Облякова и Хорхе Карраскаля.
Следующий матч армейцы сыграют дома с футбольным клубом «Сочи» в субботу, 23 июля.
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