Агент Вендела заявил, что игрок счастлив продлить контракт с «Зенитом»
Поделиться
Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, сообщил, что футболист счастлив продлить контракт с клубом из Санкт-Петербурга.
«Вендел очень счастлив продлить контракт с «Зенитом», — сказал Барбьери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее «Зенит» сообщил о том, что продлил контракт с бразильским полузащитником Венделом. По условиям нового соглашения футболист будет выступать за сине-бело-голубых до конца сезона-2026/2027.
Вендел перешёл в «Зенит» из португальского «Спортинга» в октябре 2020 года. В 57 матчах за команду бразилец забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с «Зенитом» Вендел завоевал четыре трофея. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
Новость по теме«Зенит» продлил контракт с Венделом
Комментарии
- 21 июля 2022
-
12:11
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:29
-
11:29
-
11:27
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:08
-
11:06
-
11:00
-
10:46
-
10:44
-
10:37
-
10:35
-
10:21
-
10:21
-
10:10
-
09:56
-
09:51
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
09:24
-
09:22
-
09:10
-
09:00
-
08:58
-
08:54
-
08:38
-
08:30
-
08:15
Партнерский контент