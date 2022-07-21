Агент Вендела заявил, что игрок счастлив продлить контракт с «Зенитом»

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, сообщил, что футболист счастлив продлить контракт с клубом из Санкт-Петербурга.



«Вендел очень счастлив продлить контракт с «Зенитом», — сказал Барбьери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее «Зенит» сообщил о том, что продлил контракт с бразильским полузащитником Венделом. По условиям нового соглашения футболист будет выступать за сине-бело-голубых до конца сезона-2026/2027.



Вендел перешёл в «Зенит» из португальского «Спортинга» в октябре 2020 года. В 57 матчах за команду бразилец забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с «Зенитом» Вендел завоевал четыре трофея. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

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