«Саутгемптон» и «Бордо» договорились о цене Секу Мара

Английский «Саутгемптон» договорился с французским «Бордо» о сумме трансфера 19-летнего нападающего Секу Мара. Цена перехода форварда составит € 13 млн, сообщает Sky Sports.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» и «Боруссия» Мёнхенгладбах также вели переговоры о подписании игрока.
В прошлом сезоне во всех турнирах Мара провёл 27 матчей, забив шесть мячей и отдав две голевые передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 3 млн.
Мара выступает за сборную Франции до 20-ти лет.
Напомним, «Бордо» сейчас испытывает большие финансовые трудности. Клуб в прошлом сезоне чемпионата Франции занял последнее, 20-е место. Команду по решению Профессиональной футбольной лиги Франции перевели в третий дивизион. Причина — финансовые нарушения, допущенные руководством «Бордо».
- 21 июля 2022
-
12:11
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:29
-
11:29
-
11:27
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:08
-
11:06
-
11:00
-
10:46
-
10:44
-
10:37
-
10:35
-
10:21
-
10:21
-
10:10
-
09:56
-
09:51
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
09:24
-
09:22
-
09:10
-
09:00
-
08:58
-
08:54
-
08:38
-
08:30
-
08:15