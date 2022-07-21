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«Саутгемптон» и «Бордо» договорились о цене Секу Мара

«Саутгемптон» и «Бордо» договорились о цене Секу Мара
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Английский «Саутгемптон» договорился с французским «Бордо» о сумме трансфера 19-летнего нападающего Секу Мара. Цена перехода форварда составит € 13 млн, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» и «Боруссия» Мёнхенгладбах также вели переговоры о подписании игрока.

В прошлом сезоне во всех турнирах Мара провёл 27 матчей, забив шесть мячей и отдав две голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 3 млн.

Мара выступает за сборную Франции до 20-ти лет.

Напомним, «Бордо» сейчас испытывает большие финансовые трудности. Клуб в прошлом сезоне чемпионата Франции занял последнее, 20-е место. Команду по решению Профессиональной футбольной лиги Франции перевели в третий дивизион. Причина — финансовые нарушения, допущенные руководством «Бордо».

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