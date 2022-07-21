Защитник сборной Ирака находится на просмотре в «Рубине»
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28-летний защитник сборной Ирака Али Аднан Казим находится на просмотре в казанском «Рубине», сообщает пресс-служба клуба.
Футболист ранее выступал за такие клубы, как турецкий «Ризеспор», итальянские «Удинезе» и «Аталанта», канадский «Ванкувер Уайткэпс».
За сборную Ирака у защитника 81 матч и семь забитых мячей.
С 1 июля Али Аднан Казим находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был датский «Вайле».
Напомним, «Рубин» в сезоне-2021/2022 занял в Российской Премьер-Лиге 15-е место и вылетел в Первую лигу.
В матче первого тура казанский клуб играл с московской «Родиной». В этой встрече был побит рекорд лиги прошлого сезона по посещаемости. На игре присутствовало 7789 болельщиков. Дублем отметился нападающий казанцев Джоэль Фамейе.
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