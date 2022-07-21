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Marca: Криштиану Роналду не будет в мадридском «Реале»

Marca: Криштиану Роналду не будет в мадридском «Реале»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ищет команду, но это не будет «Реал Мадрид». Игрок хочет продолжить борьбу за Лигу чемпионов, завоевать свой шестой титул и увеличить свои рекорды по количеству голов, сообщает Marca.

Португалец, которому в феврале исполнится 38 лет, показал хорошую личную статистику за манкунианцев, однако общие результаты команды в прошлом сезоне были неудовлетворительными. «Манчестер Юнайтед» начинает понимать, что необходимо прощаться с Криштиану Роналду. Вопреки слухам, владелец «сливочных» Флорентино Перес и агент игрока Жорже Мендеш не обсуждали переход Роналду — возвращение португальца не входит в планы «Реала».

Недавнее присутствие форварда в течение двух дней в Мадриде вызвало слухи, но никаких встреч по поводу его трансфера не происходило. Роналду не будет ни в «Реале», ни в «Баварии». Руководство мюнхенского клуба отрицало любые варианты приглашения игрока.

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