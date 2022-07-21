Новичок ЦСКА Гайич высказался об отъезде легионеров из команды

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением об отъезде легионеров из команды. Он заявил, что сам даже не думает о потенциальном уходе из стана армейцев.
«Сложилась такая ситуация, что мы можем только принять выбор легионеров покинуть команду. Я желаю им только удачи в будущем. Мы же идём с поднятой головой и работаем только над собой.
Тот же Эджуке решил, что для него так будет лучше. Уж точно не мне решать, правильно это или нет! Нравится мне это, не нравится – тут я должен держать своё мнение при себе. У Эджуке свои мысли и своя судьба, я не могу залезть к нему в голову. В конце концов, игроки и партнёры по команде никак не могут это изменить. Но я, конечно, остаюсь в ЦСКА! Нет повода, чтобы волноваться за моё будущее», — сказал Гайич в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Валентине Сивкович.
- 21 июля 2022
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