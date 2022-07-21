«Нет ничего невозможного!» Новичок ЦСКА — о конкуренции с «Зенитом» за золото

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о возможной конкуренции с «Зенитом» за золотые медали в Российской Премьер-Лиге.
«За годы своей карьеры я понял, что самое главное – это единство в команде. Естественно, нам нужны качественные игроки, чтобы бороться за самые высокие места. У нас есть хорошие молодые парни. Если нащупаем между нами «химию», то будем бороться за чемпионство. 30 матчей, которые у нас есть – это не спринт, а марафон. Важно не только хорошо начать, но и показывать хорошие результаты на протяжении всего сезона. Игроки должны биться друг за друга – и наша команда к этому готова. Уверен, ЦСКА может претендовать на золото.
Конкурировать с «Зенитом» невозможно? Нет ничего невозможного! Мы никогда не знаем, что будет в будущем. Когда смотришь составы на бумаге, возможно, «Зенит» – главный фаворит. Результаты и четыре чемпионства подряд дают им преимущество. Но когда начинается новый сезон, появляется много разных нюансов. В лиге 16 команд: мы можем быть сегодня первыми, а завтра последними. Но в ЦСКА игроки уверены в своих силах. Быть в тройке лидеров – наша главная задача», — сказал Гайич в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Валентине Сивкович.
- 21 июля 2022
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