Филлипс: у меня был шанс перейти в «Юнайтед». Но вы знаете мою преданность «Лидсу»

Новый полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс высказался относительно одного из бывших вариантов продолжения своей карьеры.



«У меня был шанс перейти в «Юнайтед». Но вы знаете мою преданность «Лидсу». Моя семья состоит из фанатов «Лидса». Для меня было честью, что «Манчестер Юнайтед» хотел меня приобрести, он один из величайших клубов в мире, но нет, я должен был остаться верным «Лидсу» и перейти на другую сторону Манчестера»,- приводит слова Филлипса Daily Mail.



Калвин этим летом перешёл в стан «горожан». По данным Transfermarkt, «Лидсу» за игрока было заплачено € 48,75 млн. 26-летний хавбек провел 20 матчей в прошлом сезоне, отметившись одной голевой передачей. Игрок также провёл 23 матча за сборную Англии, не отметившись результативными действиями.