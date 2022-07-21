Нападающий Иван Игнатьев сегодня подпишет контракт с «Локомотивом» по формуле 1+2. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Ранее о том, что стороны согласовали контракт, сообщал «Спорт-экспресс».



Прошедший сезон Иван начинал в «Рубине» и провёл девять матчей в Российской Премьер-Лиге. Затем футболист на правах аренды присоединился к «Крыльям Советов», за которые забил один гол в пяти встречах РПЛ.



Ранее игрок выступал в системе «Краснодара», а также за основную команду «быков». В «Рубине» форвард играл с сезона-2019/2020 и забил три гола в Премьер-Лиге.



«Локомотив» по итогам прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги занял шестое место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне команда стартовала с ничейного исхода с «Нижним Новгородом» (1:1).