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Иван Игнатьев сегодня подпишет контракт с «Локомотивом»

Иван Игнатьев сегодня подпишет контракт с «Локомотивом»
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Нападающий Иван Игнатьев сегодня подпишет контракт с «Локомотивом» по формуле 1+2. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее о том, что стороны согласовали контракт, сообщал «Спорт-экспресс».

Прошедший сезон Иван начинал в «Рубине» и провёл девять матчей в Российской Премьер-Лиге. Затем футболист на правах аренды присоединился к «Крыльям Советов», за которые забил один гол в пяти встречах РПЛ.

Ранее игрок выступал в системе «Краснодара», а также за основную команду «быков». В «Рубине» форвард играл с сезона-2019/2020 и забил три гола в Премьер-Лиге.

«Локомотив» по итогам прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги занял шестое место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне команда стартовала с ничейного исхода с «Нижним Новгородом» (1:1).

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