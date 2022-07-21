Новичок ЦСКА Гайич высказался о решении фанатов бойкотировать матчи клуба из-за Fan ID

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о бойкоте матчей Российской Премьер-Лиги со стороны болельщиков армейцев.
«У ЦСКА очень крутые фанаты. Думаю, это только начало. Впереди нас вместе ждёт много матчей, важность и статус которых будет только расти. По тому, что я увидел на товарищеских матчах, наши фанаты очень громкие, они круто поддерживают команду с начала матча до самого конца.
К сожалению, я не слышал ничего про бойкот. Очень грустно, что наших фанатов не будет с нами. Не знаю, что стоит за этим решением, но мне очень жаль. Хотя даже если фанатов не будет с нами на стадионе, мы знаем, что душой они там. Будем чувствовать их поддержку, даже если они не будут присутствовать на стадионе.
Я не могу представить трибуны в Сербии без активных фанатов, как сейчас будет в России. Наверное, причины тоже могут быть связаны с какими-то ограничениями государства», — сказал Гайич в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Валентине Сивкович.
- 21 июля 2022
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