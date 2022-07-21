Вендел: не сомневался, что хочу остаться в «Зените»

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел прокомментировал продление контракта с клубом.
«Я счастлив продлить соглашение с «Зенитом» — клубом, в котором, даст Бог, я бы хотел провести всю свою карьеру. Потому что я чувствую себя здесь как дома, здесь у меня отличные друзья, и я очень рад защищать цвета петербуржцев.
Не сомневался, что хочу остаться в команде. Мой агент работал только над тем, чтобы мой контракт был продлен, а я все время думал только о «Зените». И только в нем хотел играть.
Санкт-Петербург — прекрасный город, очень его люблю, моя семья и девушка тоже в восторге от него. Как я уже сказал — хотел бы играть здесь максимальное количество времени и носить футболку «Зенита» до конца карьеры», — сказал Вендел в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.
Сегодня, 21 июля, было объявлено о продлении Венделом контракта с «Зенитом» до конца сезона 2026-2027.
- 21 июля 2022
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