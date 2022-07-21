«Лацио» начал переговоры о переходе Марсело

Итальянский «Лацио» начал переговоры с окружением бывшего игрока мадридского «Реала» Марсело, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Игрок может перейти в римский клуб на правах свободного агента. Бразильский ветеран был бы счастлив играть под руководством Маурицио Сарри в столице Италии, и он просит трёхлетний контракт на сумму около € 2,5 млн за сезон.
«Лацио» всерьёз рассматривает возможность перехода бразильца, но их больше всего беспокоит физическое состояние 34-летнего игрока. В прошлом сезоне он сыграл всего 12 матчей в испанском чемпионате за мадридский «Реал», выйдя в старте только в пяти из них.
Напомним, 34-летний Марсело выступал за испанскую команду больше 15 лет. За это время он принял участие в 544 матчах, в которых забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» бразильский защитник выиграл 25 трофеев, включая пять – в Лиге чемпионов.
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