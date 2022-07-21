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Коротков: «Локо» меня не бросил. Кузьмичёв об этом не знал и решил заступиться

Коротков: «Локо» меня не бросил. Кузьмичёв об этом не знал и решил заступиться
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Бывший управляющий делами команды «Локомотива» Владимир Коротков прокомментировал своё увольнение. Он отреагировал на слова экс-директора академии клуба Владимира Кузьмичёва.

«Меня не бросили. Видимо, Володя, об этом не знал и решил заступиться за нас, хотел помочь нам с Анатолием Машковым.

Просто официально истёк срок моего контракта с «Локомотивом», и со мной подписали дополнительное долгосрочное соглашение. Меня на данный момент оставили в клубе как человека с большим опытом. Буду помогать людям, которые сейчас там работают.

Я и так в последнее время работал на удалёнке, так что это будет продолжением дистанционной работы. Рад, что дают возможность быть в клубе и продолжать работать. Я на постоянной связи с генеральным директором Владимиром Леонченко, буду помогать, чем могу.

В «Локомотиве» я 49 лет. Три года был футболистом, потом работал в школе, и с 1988 года, 35 лет, непрерывно работал. Сначала с молодёжной командой и вратарями, затем возникли проблемы с ногой, и мне предложили работать начальником команды, потом управляющим делами команды. Очень много внимания я должен был уделять устройству быта иностранцев, их семей, визам. Очень большой объём работы был», — сказал Коротков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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