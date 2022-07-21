Ал. Мостовой — о словах Аршавина: вы думаете, «Зенит» будет чемпионом без легионеров? Нет!

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на слова заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина. Ранее тот заявил, что в условиях отстранения российских клубов от еврокубков он бы отпустил иностранных футболистов и сделал ставку на местных игроков.



«А как отпускать легионеров? Их в «Зените» человек десять! С точки зрения платёжной ведомости, конечно, хорошо их распустить. Это было бы логично. Другое дело — как они поедут? Если заплатить им все контракты по два-три года, тогда да. Просто так же они не уедут.



Конечно, это негативно отразится на чемпионате. Мы же видим уровень РПЛ после первого тура. Он ещё в том году проседать начал, а сейчас вообще просел! Между собой будем играть, и всё. Простой пример: уберём легионеров из «Зенита». И что, вы думаете, они будут чемпионами? Нет, вы что! Даже по первой игре с «Химками» было видно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.