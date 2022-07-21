«Лейпциг» представил новую домашнюю форму

Немецкий клуб «РБ Лейпциг» представил новый комплект домашней формы на сезон-2022/2023.
«Футболка выполнена в классическом дизайне «Лейпцига». Базовым цветом является белый, разбавленный серыми и красными элементами. Уникальность бренда «Ред Булл» отражена в складывающемся из них узоре.
Фото: «РБ Лейпциг»
Ещё одним выделяющимся элементом стал выполненный в виде красной трапеции воротник. Он украшен белой надписью «Ты можешь всё». С внутренней стороны воротника на фоне силуэта города выполнена надпись «Мы — Лейпциг!», — говорится на официальном сайте клуба.
Фото: «РБ Лейпциг»
Экипировщиком команды выступила компания Nike.
Команда дебютирует в новой форме в матче предсезонного турнира с английским «Ливерпулем».
Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Германии «РБ Лейпциг» занял четвёртое место.
- 21 июля 2022
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