«Лейпциг» представил новую домашнюю форму

Немецкий клуб «РБ Лейпциг» представил новый комплект домашней формы на сезон-2022/2023.



«Футболка выполнена в классическом дизайне «Лейпцига». Базовым цветом является белый, разбавленный серыми и красными элементами. Уникальность бренда «Ред Булл» отражена в складывающемся из них узоре.

Фото: «РБ Лейпциг»

Ещё одним выделяющимся элементом стал выполненный в виде красной трапеции воротник. Он украшен белой надписью «Ты можешь всё». С внутренней стороны воротника на фоне силуэта города выполнена надпись «Мы — Лейпциг!», — говорится на официальном сайте клуба.

Фото: «РБ Лейпциг»

Экипировщиком команды выступила компания Nike.



Команда дебютирует в новой форме в матче предсезонного турнира с английским «Ливерпулем».

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Германии «РБ Лейпциг» занял четвёртое место.