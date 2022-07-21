Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Жигулёв не прошёл просмотр в «Спартаке»

Илья Жигулёв не прошёл просмотр в «Спартаке»
Комментарии

26-летний полузащитник Илья Жигулёв покинул расположение московского «Спартака». Команда не подписала контракт с игроком.

«Сегодня полузащитник Илья Жигулёв, который был у нас на просмотре, попрощался с командой и покинул её расположение. Клуб благодарен Илье за профессиональное отношение к тренировочному процессу, но по разным причинам мы не можем подписать с ним полноценный контракт.

Вечером «Спартак» отправляется в Ставрополь. Там команда проведёт тренировку, и завтра на автобусе выдвигаемся в Краснодар, где в субботу состоится матч второго тура чемпионата России», — сообщает пресс-служба красно-белых.

В субботу, 23 июля, будет сыгран матч «Спартака» с «Краснодаром», на поле которого и пройдёт игра. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Новость по теме
Ал. Мостовой: только состав «Зенита» сильнее «Спартака». Красно-белые будут в тройке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022