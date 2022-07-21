Капитан сборной Испании обвинила судей четвертьфинала женского Евро в предвзятости

Защитница сборной Испании и «Барселоны» Ирен Паредес раскритиковала работу бригады арбитров во главе со Стефани Фраппар в четвертьфинале женского чемпионата Европы с Англией (1:2).



Капитан испанской национальной команды настаивает, что в моменте с голом нападающей сборной Англии Эллы Тун на 84-й минуте был «чистый фол» со стороны Алессии Руссо, форварда «львиц».



«Я не могла подпрыгнуть, потому что она ударила меня локтем в шею, чистый фол, который Фраппар сначала не захотела свистнуть, а потом проверить. Этот момент решил игру.



Мы были очень хороши в этом матче, но соперницы забили гол, который не захотели проверить, потому что мы в Англии.



Потом они забили классный гол, а игру остановили, не дав нам подать угловой», — приводит слова Паредес Daily Mail.

Четвертьфинальный матч женского Евро завершился в дополнительное время. Решающий мяч был забит Джорджией Стэнуэй на 96-й минуте.