Капитан сборной Испании обвинила судей четвертьфинала женского Евро в предвзятости

Защитница сборной Испании и «Барселоны» Ирен Паредес раскритиковала работу бригады арбитров во главе со Стефани Фраппар в четвертьфинале женского чемпионата Европы с Англией (1:2).
Капитан испанской национальной команды настаивает, что в моменте с голом нападающей сборной Англии Эллы Тун на 84-й минуте был «чистый фол» со стороны Алессии Руссо, форварда «львиц».
«Я не могла подпрыгнуть, потому что она ударила меня локтем в шею, чистый фол, который Фраппар сначала не захотела свистнуть, а потом проверить. Этот момент решил игру.
Мы были очень хороши в этом матче, но соперницы забили гол, который не захотели проверить, потому что мы в Англии.
Потом они забили классный гол, а игру остановили, не дав нам подать угловой», — приводит слова Паредес Daily Mail.
Четвертьфинальный матч женского Евро завершился в дополнительное время. Решающий мяч был забит Джорджией Стэнуэй на 96-й минуте.
- 21 июля 2022
-
16:37
-
16:35
-
16:30
-
16:21
-
16:05
-
16:02
-
15:53
-
15:47
-
15:34
-
15:32
-
15:30
-
15:24
-
15:16
-
15:11
-
14:54
-
14:45
-
14:41
-
14:24
-
14:18
-
14:17
-
14:00
-
13:57
-
13:45
-
13:30
-
13:22
-
13:16
-
13:15
-
13:10
-
13:09
-
12:59
-
12:58
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:24