Бонмати: я злюсь, потому что Испания играла лучше. Англия забила ответный гол с фолом

Полузащитница сборной Испании Айтана Бонмати поделилась эмоциями после поражения своей команды в четвертьфинале женского Евро.
«Я злюсь, потому что мы играли лучше, но вылетели с Евро. У нас была возможность войти в историю и сыграть в полуфинале. Мы провели отличный матч, хорошо атаковали, у нас были моменты, но в итоге маленькие детали, которые не зависят от нас, не позволили пройти нам дальше.
С моей точки зрения, Англия забила ответный гол с фолом.
Такие большие игры заставляют тебя расти и становиться лучше. Я хочу прогрессировать и собираюсь продолжать работать», — приводит слова Бонмати издание AS.
Четвертьфинальный матч женского Евро между сборными Англии и Испании завершился в дополнительное время. Англичанки победили со счётом 2:1. Решающий мяч был забит Джорджией Стэнуэй на 96-й минуте.
- 21 июля 2022
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