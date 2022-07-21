Кальдентей: Паредес бьют локтем — гол засчитан. Свистят, когда у нас угловой. Это безумие

Нападающая сборной Испании Мариона Кальдентей поделилась эмоциями после поражения своей команды в четвертьфинале женского Евро.

«Если я скажу то, что думаю, на меня наложат штрафные санкции, потому что я считаю, что в таких матчах важны детали. Нам показывают повтор гола на экране, Паредес бьют локтем в лицо — гол засчитан. Свистят, когда у нас угловой. Это раздражает, потому что ты отдаёшь все силы, стараешься, но ничего не можешь с этим поделать.

Мы провели хорошую игру, у сборной Англии отличные игроки, которых мы переигрывали. Трудно быть позитивным и видеть только хорошее. Мы возлагали большие надежды на эту игру. Это тяжёлый удар», — приводит слова Кальдентей издание AS.

Четвертьфинальный матч женского Евро между сборными Англии и Испании завершился в дополнительное время. Англичанки победили со счётом 2:1. Решающий мяч был забит Джорджией Стэнуэй на 96-й минуте.