Испанская футболистка ловко прокинула мяч между ног соперницы и усадила её на пятую точку

Нападающая женской сборной Испании по футболу Атенеа дель Кастильо продемонстрировала отличную технику владения мячом, прокинув его между ног полузащитницы сборной Англии Рэйчел Дэйли, в четвертьфинале женского Евро.
Напомним, вчера, 20 июля, сборные Англии и Испании сошлись в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу 2022 года среди женщин. Встреча прошла на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия) и завершилась победой англичанок со счётом 2:1.
Основное время матча завершилось со счётом 1:1, поэтому команды сыграли дополнительное время. На 96-й минуте победный мяч записала на свой счёт нападающая сборной Англии Джорджия Стэнуэй.
В полуфинале турнира национальной команде Англии предстоит сыграть с победителем матча Швеция – Бельгия.
- 21 июля 2022
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