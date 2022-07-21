Асллани: мы бережёмся, футболистки других сборных разгуливают по улицам Лондона без масок

Капитан женской сборной Швеции, нападающая «Милана» Косоваре Асллани прокомментировала непростую ситуацию с COVID-19, в которую попала её национальная команда. Звезда сборной критически относится к поведению других сборных в условиях возможного заражения.
«Мы влияем на то, на что и среди прочего вновь ввели маски. Мы стараемся следить за большинством вещей, но есть многое, что невозможно контролировать. Делаем всё, что в наших силах.
Думаю, что мы были одной из самых дотошных национальных команд в этом вопросе. Я вижу, как другие национальные команды разгуливают по улицам Лондона без масок. Мы останемся здесь, за пределами города Честер. Мы были очень осторожны во всём, что делали. Просто жаль, что инфекция всё-таки распространилась в команде. Другие сборные значительно свободнее, чем мы», — приводит слова Асллани Expressen.
Ранее инфекция была подтверждена у защитниц Ханны Глас и Эммы Куллберг. На тренировке, прошедшей вчера, 20 июля, из-за подозрительных симптомов не хватало ещё трёх футболисток — левого защитника Йонны Андерссон, полузащитника Ханны Беннисон и вратаря Дженнифер Фальк.
- 21 июля 2022
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