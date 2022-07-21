«Милан» объявил о переходе близняшек Дубцовых
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Футболистки сборной Чехии Камила и Микаэла Дубцовы подписали контракт с «Миланом», сообщает официальный сайт «россонери».
Камила, полузащитница, три последних сезона провела в «Сассуоло». Её сестра Микаэла, нападающая, провела в этом клубе вместе с ней один сезон, а затем с 2020 по 2022 год выступала в команде «Словацко», представляющей чемпионат Чехии.
Обе футболистки заключили контракт с «Миланом» до 30 июня 2024 года.
Напомним, ранее в стан «россонери» перешла звезда сборной Швеции, нападающая Косоваре Асллани, со скандалом ушедшая из мадридского «Реала».
Чемпионом женской Серии А в сезоне-2021/2022 стал туринский «Ювентус». «Милан» стал третьим, не сумев добиться права сыграть в Лиге чемпионов.
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