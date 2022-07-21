Губернатор Оренбургской области встретился с игроками команды

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провёл встречу с командой «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Вылет клуба из РПЛ был обидным и для команды, и для болельщиков. Вопрос со стадионом возникал с 2014 года, когда клуб начал претендовать на участие в высшем дивизионе. Давно настало время привести спортивный объект в соответствие требованиям РПЛ. В Оренбурге любят футбол, поддерживали и продолжают поддерживать любимую команду.
Несмотря на сложности, тренерский состав и костяк команды сохранены, состав активно пополняется новыми игроками. Правительство региона со своей стороны реализует региональную программу, в рамках которой строим десятки футбольных полей по всей области. Сейчас совместно с руководством клуба разрабатываем проект «Футбольной Академии». Уже определён земельный участок под будущий объект», – сказал Паслер на встрече.
Ранее с игроками «Крыльев Советов» встретился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
- 21 июля 2022
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