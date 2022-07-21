Родригао рассказал, что на игре с «Химками» его поддерживала мама

Защитник «Зенита» Родригао рассказал, кто поддерживал его на игре 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». В той игре команды не выявили победителя, сыграв со счётом 1:1.

«В день матча в Москву из Бразилии приехала моя мама: ей хотелось увидеть мой дебют. И это совершенно особенный момент для меня, потому что мама совсем не любит путешествовать, немного боится летать на самолётах, но ради меня преодолела этот страх и прилетела в Россию. Это вообще её первая поездка за пределы Бразилии, и я так счастлив, что она была на трибунах! С мамой были моя жена и мой агент, которые всегда рядом и всегда поддерживают меня.



После игры мы встретились, обнялись, и мама поздравила меня с дебютным матчем за «Зенит», потому что знает, какое значение это событие имеет в моей карьере. Конечно, ей тоже грустно, что мы не смогли победить, но она постаралась по-матерински поддержать меня и настроить на то, что вся борьба только начинается», — цитирует бразильца пресс-служба сине-бело-голубых.

В прошедшем сезоне-2021/2022 Родригао сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну передачу.