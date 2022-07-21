Представитель Игнатьева Агузаров объяснил, почему игрок перешёл в «Локомотив»

Алан Агузаров, представитель нападающего Ивана Игнатьева, объяснил, почему футболист перешёл в стан московского «Локомотива».

«Кроме «Локо», было несколько вариантов. Конкретика была от топового клуба Сербии, нескольких клубов Турции и клуба из Саудовской Аравии. Из этических соображений не буду говорить, что это за команды.



Мы изначально отдавали предпочтение «Локомотиву», хотя с финансовой стороны другие клубы давали существенно более высокие условия. Как таковых переговоров с Цорном мы не вели. Он просто озвучил условия, мы на них согласились.



Превалирующим фактором послужили заинтересованность в Иване тренерского штаба и сам разговор с главным тренером, а также очень хороший микроклимат в коллективе», — передаёт слова Агузарова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.