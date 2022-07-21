Машков: Кузьмичёв был не в курсе. Будем трудиться с Коротковым на благо «Локо»

Администратор «Локомотива» Анатолий Машков отреагировал на слова бывшего директора академии красно-зелёных Владимира Кузьмичёва, который раскритиковал клуб за увольнение управляющего делами команды Владимира Короткова и Машкова.

«Сейчас мне дали определённый участок работы. Я буду этим заниматься. Заключили контракт на пять лет и оставили зарплату, у меня всё же семья.



Дай бог здоровья Леонченко за то, что он предложил! Просто Володя Кузьмичёв немного не в курсе был. Будем трудиться на благо «Локомотива» пока есть силы! Сил, правда, нет, но всё равно дух остался», — сказал Машков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сегодня состав подопечных Йозефа Циннбауэра пополнил форвард Иван Игнатьев.