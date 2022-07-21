Машков: Кузьмичёв был не в курсе. Будем трудиться с Коротковым на благо «Локо»
Поделиться
Администратор «Локомотива» Анатолий Машков отреагировал на слова бывшего директора академии красно-зелёных Владимира Кузьмичёва, который раскритиковал клуб за увольнение управляющего делами команды Владимира Короткова и Машкова.
«Сейчас мне дали определённый участок работы. Я буду этим заниматься. Заключили контракт на пять лет и оставили зарплату, у меня всё же семья.
Дай бог здоровья Леонченко за то, что он предложил! Просто Володя Кузьмичёв немного не в курсе был. Будем трудиться на благо «Локомотива» пока есть силы! Сил, правда, нет, но всё равно дух остался», — сказал Машков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Сегодня состав подопечных Йозефа Циннбауэра пополнил форвард Иван Игнатьев.
Комментарии
- 21 июля 2022
-
19:39
-
19:28
-
19:23
-
19:21
-
19:20
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:29
-
18:24
-
18:17
-
18:14
-
18:14
-
18:11
-
18:07
-
17:58
-
17:55
-
17:54
-
17:48
-
17:39
-
17:23
-
17:17
-
17:05
-
16:55
-
16:48
-
16:37
-
16:35
-
16:30
-
16:21
-
16:05
-
16:02
-
15:53
Партнерский контент