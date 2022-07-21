Росгвардия задержала мужчину, снимавшего с квадрокоптера тренировку «Зенита»

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, снимавшего с квадрокоптера тренировку футбольной команды, сообщается на официальном сайте Вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



Отмечается, что мужчина запустил беспилотник в Удельном парке, неподалеку от тренировочного центра футбольного клуба на улице Аккуратова. В данном месте находится база «Зенита».



Заметив квадрокоптер, персонал базы воспользовался кнопкой сигнализации. К тренировочному центру прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали мужчину, управлявшего беспилотником. Человека доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.



Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.

Новость по теме В «Зените» рассказали о последней цели клуба до закрытия летнего трансферного окна