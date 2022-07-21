Кипрский «Арис» показал новую форму в день первого еврокубкового матча в своей истории

Сегодня, 21 июля, кипрский «Арис» проведёт первый еврокубковый матч в своей истории. В рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций «Арис» примет бакинский «Нефтчи».
Команда из Лимасола сыграет в новой зелёно-белой форме. Это цветовое сочетание долгие годы является классическим для «Ариса» начиная с 1930-х годов, когда образовался клуб.
«Мы обрели новую форму, в которой сочетаются традиции прошлого и яркое настоящее «Ариса». Символично, что это произошло накануне поистине исторического события – дебюта в еврокубках! Мы видим яркий зелёный и светящийся белый цвета, а также полоски, свойственные образцам формы команды прошлых лет.
Посыл для болельщиков простой: смотришь на команду — получаешь яркие положительные эмоции. Неудивительно, что на такую футболку и фирменные джерси наблюдается повышенный спрос в фан-шопе: наши болельщики хотят приобрести их именно в день дебюта «Ариса» в еврокубках», — сказал директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев.
- 21 июля 2022
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