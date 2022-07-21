ЭСК: Безбородов верно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза объяснила, почему арбитр матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Спартаком», который проходил в Грозном, Владислав Безбородов верно не назначил два пенальти в ворота хозяев поля.

Решение мотивировано тем, что контакт на 50-й минуте игры между игроком «Ахмата» Антоном Швецом и нападающим «Спартака» Квинси Промесом, двигающимися в одном направлении, являлся естественным и ненаказуемым, так как действия защитника не выходили за рамки допустимых единоборств.

В случае с неназначением пенальти на 77-й минуте противостояния защитник грозненцев Юрий Журавлёв не нарушал правила игры, так как положение руки, находящейся в упоре или двигающейся в упор, считается естественным.

Напомним, матч между грозненцами и москвичами завершился со счётом 1:1. Голом в составе зелёных отличился Артём Тимофеев, в составе красно-белых — Виктор Мозес.