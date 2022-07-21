Безбородов верно не удалил вратаря «Ахмата» Шелию в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза объяснила, почему арбитр матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Спартаком», который проходил в Грозном, Владислав Безбородов верно не удалил голкипера хозяев Гиорги Шелию.

Безбородов правильно не удалил с поля вратаря и правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ахмата» на 87-й минуте, так как действия Шелии, допустившего толчок ногой Александра Соболева, можно определить как неспортивное поведение, которое было ошибочно не вынесено арбитром.

Пенальти верно не назначен по причине предшествующего нарушения в атакующей фазе игры со стороны Соболева против вратаря «Ахмата», которое судья ошибочно не зафиксировал.

Напомним, матч между грозненцами и москвичами завершился со счётом 1:1. Голом в составе зелёных отличился Артём Тимофеев, в составе красно-белых — Виктор Мозес.