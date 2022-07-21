Германия — Австрия: прямая трансляция матча 1/4 финала женского Евро-2022 начнётся в 22:00

Сегодня, 21 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Германии и Австрии. Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с англичанкой Ребеккой Уэлч. Ей будут помогать ассистентки Шан Мэсси и Лайза Рашид (обе – Англия). Резервный рефери – Юлиана Деметреску (Румыния).



По итогам группового этапа сборная Германии заняла первое место в группе В, набрав девять очков из девяти возможных. Национальная команда Австрии с шестью очками стала второй в квартете А.



Финальный матч женского Евро-2022 пройдёт 31 июля на стадионе «Уэмбли». Действующий чемпион Европы – сборная Нидерландов.