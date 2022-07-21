Агент рассказал, что полузащитник «Зенита» Кравцов близок к переходу в «Сочи»

Андрей Талаев, агент полузащитника «Зенита» Кирилла Кравцова, рассказал, что его подопечный близок к переходу в «Сочи».
«Интерес со стороны «Сочи» есть. Диалог между клубами ведётся. Сейчас всё очень рядом, чтобы договориться. Если договорятся, то Кирилл перейдёт в «Сочи», если нет — будет доказывать в «Зените», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, хавбек является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Минувший сезон футболист начал в стане сине-бело-голубых, но потом на правах аренды перешёл в «Нижний Новгород». В сезоне-2021/2022 Кравцов принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две передачи.
По итогам минувшей кампании «Зенит» стал победителем РПЛ, «Сочи» занял второе место, «Динамо» — третье.
- 21 июля 2022
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