Цорн прокомментировал переход Игнатьева в «Локомотив»
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход в московский клуб нападающего Ивана Игнатьева. Форвард будет выступать под номером 9 в составе железнодорожников.
«Очень рады, что нашли ещё одного игрока в линию атаки. За последние 10 дней мы смогли лучше познакомиться с Игнатьевым. Мы высоко оцениваем его способность улучшить нашу игру. Ваня в начале своей карьеры уже показывал свой талант, свой уровень, что он в состоянии играть и забивать в РПЛ.
Наша совместная с ним задача в этом сезоне будет заключаться в том, чтобы разбудить в нём именно те положительные игровые качества, за счёт которых он сможет давать результат на поле и поможет нам в достижении поставленных целей», — цитирует Цорна пресс-служба клуба.
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