Стали известны все участники 1/4 финала Кубка России среди женщин

Сегодня, 21 июля, определились все участники 1/4 финала Кубка России 2022 года среди женских команд.



Четвертьфиналистами турнира стали «Звезда-2005», «Зенит», «Ростов», «Локомотив», ЦСКА, «Рязань-ВДВ», «Енисей» и «Чертаново».



Первую пару четвертьфиналистов составляют «Локомотив» и «Чертаново». Другая пара – «Ростов» — «Зенит». «Звезде-2005» предстоит сыграть с клубом «Рязань-ВДВ», а ЦСКА сойдётся с «Енисеем».



Четвертьфинальные матчи пройдут 6 августа. Полуфиналы турнира запланированы на 10 сентября. Финал Кубка России 2022 года должен пройти 5 ноября.



Действующим обладателем Кубка страны является московский «Локомотив». В финале минувшего розыгрыша турнира футболистки железнодорожников оказались сильнее «Зенита».

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