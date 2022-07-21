Джесси Лингард близок к переходу в «Ноттингем Форест». Зарплата — € 230 тыс. в неделю

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард близок к тому, чтобы пополнить состав новичка английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест», сообщает The Guardian.



По информации источника, вчера, 20 июля, англичанин успешно прошёл медицинское обследование. Стороны договорились об условиях сотрудничества. Если Джесси перейдёт в стан «лесников», его зарплата составит около £ 200 тыс. в неделю (около € 230 тыс. в неделю).



Отмечается, что о переходе официально объявят в ближайшее время. Ранее Лингард был близок к переходу в «Вест Хэм Юнайтед», но не смог договориться с «молотобойцами» о финансовых условиях. Также Джесси интересовался неназванный клуб из Саудовской Аравии.



Напомним, после истечения контракта с «Ман Юнайтед», Лингард стал свободным агентом. «Красные дьяволы» предлагали игроку продлить истекавшее соглашение, но он ответил отказом.

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