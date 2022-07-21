Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр: Игнатьев был топ-игроком в юношестве

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал переход в московский клуб нападающего Ивана Игнатьева. Форвард будет выступать под номером 9 в составе железнодорожников.

«Мы рады, что подписали Игнатьева. Иван — хороший футболист, молодой. Мы знаем про его прошлое, там были разные истории, но нам это не очень интересно. Мы даём ему шанс. У него отличные качества, которые мы можем использовать. Он разносторонний игрок и ему нравится тот футбол, в который мы играем. Он был топ-игроком в юношестве. Сейчас он чуть старше и знает, какие ошибки совершал в прошлом.

За последнюю неделю Иван проделал хорошую работу. Он дал нам много информации о себе, о своей игре. Он много забивал на тренировках, забивал из разных позиций. Он всегда голоден до голов. Иван показал своё позитивное отношение к нам, свой характер, в том числе когда мы общались на свободные темы в личных разговорах. Игнатьев также успешно прошёл медосмотр. Весь тренерский штаб, и я, и тренеры по физподготовке — Мартин и Сергей, уверены в его состоянии на сто процентов», — цитирует Циннбауэра пресс-служба клуба.