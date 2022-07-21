Бразильский болельщик Савойя: «Зенит» — абсолютно лучшая команда России

Известный бразильский болельщик Томер Савойя, следящий за российским футболом, рассказал, как оказался на матче за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком». Савойя стал известен во время чемпионата мира в России. Тогда он произнёс фразу «Россия — восхитительно» (в оригинале было использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»).

«Мне очень понравилась игра! Знаю, что последняя встреча этих команд в Петербурге завершилась со счётом 7:1 в пользу «Зенита», а в матче за Суперкубок «Спартак» был разгромлен 4:0. Так что мы видим огромное превосходство зенитовцев в этом противостоянии, и если это главное футбольное дерби России, а разница между двумя соперниками столь велика, то я могу лишь сказать, что «Зенит» — абсолютно лучшая команда вашей страны.

Я был вместе с бразильским флагом в самом центре фанатской трибуны «Зенита», и ощущения были фантастические! Кстати, когда я говорю о вашем клубе, я не говорю «Зенит», я говорю «БраЗенит», соединяя его имя с Бразилией. Я ощущал огромную гордость за то, что бразильские игроки хозяев представляют на поле в том числе и меня. Так что я размахивал флагом, выкрикивая их имена, пока не привлёк их внимание, — ​тогда они подошли, взяли флаг и устроили на газоне настоящий карнавал», — цитирует болельщика пресс-служба сине-бело-голубых.