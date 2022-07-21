Известный бразильский болельщик Савойя: естественно, у нас в стране знают про «Зенит»

Известный бразильский болельщик Томер Савойя, следящий за российским футболом, рассказал, как в Бразилии относятся к «Зениту».

«Естественно, в Бразилии знают про «Зенит». Многие бразильцы прекрасно знакомы с «Зенитом», потому что в Петербурге играет столько бразильских футболистов! Так что это достаточно популярный клуб в Бразилии. Пожалуй, Клаудиньо — ​чертовски обаятельный парень. Малком мне тоже нравится, но Клаудиньо совершенно особенный.

Буду честен, про Ивана Куарежму я почти ничего не знаю. Но вот Густаво Мантуан очень крутой и подающий большие надежды футболист. Мои любимые российские игроки петербургского клуба — ​Бакаев и Чистяков. Мне кажется, я всегда знал о «Зените» — ​это ведь самый важный и значимый российский клуб на европейской и мировой футбольной арене в наши дни. Поэтому я никогда не переставал следить за ним», — цитирует болельщика пресс-служба сине-бело-голубых.

Савойя стал известен во время чемпионата мира в России. Тогда он произнёс фразу «Россия — восхитительно» (в оригинале было использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»).