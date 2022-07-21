«Зенит» не стал держать его на лавке». Радимов — о переходе Кравцова в «Сочи»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию о том, что защитник основной команды сине-бело-голубых Кирилл Кравцов переходит в «Сочи».

«Кравцову играть-то надо. В последнее время в «Зените» игровой практики не получал. Переход в «Сочи» — шаг вперёд. Команда хорошая, в прошлом году закончила на втором месте. Если будет показывать себя и хорошо играть, то вернётся в «Зенит». Наверное, у клуба будет опция выкупа.



Кирилл уходит в команду вице-чемпиона. Будем объективны: в «Зените» тяжело пробиться в состав, когда есть Вендел, Малком, Клаудиньо, Кузяев, Барриос. При этом в запасе ещё Ерохин, Мостовой и Бакаев — игроки национальной сборной. Надо расти и расти. С развитием проблем нет: в прошлом году играл в «Нижнем», который не боролся за высокие места, а сейчас — в «Сочи, где будет бороться за медали. Всё абсолютно нормально, логично и правильно. Считаю, «Зенит» правильно поступает. Сейчас Кирилл не может бороться, а «Зенит» не стал держать на лавке», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Кравцов выступал за «Нижний Новгород».