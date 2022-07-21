Игонин — о Кравцове в «Сочи»: будем говорить, что во 2-м клубе РПЛ питерский воспитанник

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал информацию о том, что защитник основной команды сине-бело-голубых Кирилл Кравцов переходит в «Сочи».

«Если «Зенит» отпускает Кравцова, то, конечно, это потеря. Это значит, что на сегодняшний день в нём нет необходимости, а дальше всё в его руках. Примеров достаточно, когда футболисты возвращались в «Зенит», но только в том случае, когда игрок становится конкурентоспособным. Учитывая, что «Сочи» он был приобретён, видимо, на него есть ставка, поэтому у него есть всё, чтобы доказать, что он готов играть в лучшем клубе России.



Мы всё равно будем говорить, что во втором клубе России играет питерский воспитанник. Это вполне себе результат. В идеале мы хотим, чтобы в «Зените» играли наши воспитанники, но сразу сделать это очень сложно, ведь мы же прекрасно понимаем, что у «Зенита» высокие амбиции», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.