Защитник «Зенита» Родригао: один титул у нас уже есть, дело за остальными

Защитник «Зенита» Родригао рассказал о целях петербургского клуба на сезон. Также он заявил, что другие игроки сине-бело-голубых очень тепло встретили его.
«Качественный пас — одна из моих сильных сторон, плюс есть техника. Надеюсь, скоро партнёры познакомятся с этой моей характеристикой и узнают, что я могу для них сделать. Учитывая неудовлетворительный результат матча, понимаю, что должен работать и помогать команде ещё больше. Жаль, что не получилось своими действиями принести «Зениту» победу, но обещаю, что всегда буду максимально требователен к себе и буду показывать лучшее, на что способен.
У меня только слова благодарности каждому из зенитовских футболистов — все очень тепло меня приняли, я сразу почувствовал себя здесь своим. Перейти в такой клуб, как «Зенит», — это само по себе большая радость, а быть принятым в нём с таким уважением — радость вдвойне. Думаю, у нас есть всё, чтобы провести отличный сезон и выполнить все поставленные задачи. Один титул у нас уже есть, дело за остальными. Для меня была очень важна эта победа в Суперкубке — она сразу дала возможность понять и ощутить чемпионский дух петербургского клуба», — цитирует бразильца пресс-служба сине-бело-голубых.
В прошедшем сезоне-2021/2022 Родригао сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну передачу.
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