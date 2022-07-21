Вайсс: после окончания матча зашёл в раздевалку «Ференцвароша» и обнял Черчесова

Главный тренер словацкого «Слована» Владимир Вайсс высказался о победе в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с венгерским «Ференцварошем» (2:1), который тренирует российский специалист Станислав Черчесов.
«Для нас и «Ференцвароша» это была важная игра, но это, можно сказать, только первый тайм — второй будет в Братиславе. Соперник играл хорошо, мы ожидали, что хозяева будут много атаковать. В предыдущем матче они разгромили казахстанский «Тобол», забив ему пять мячей. У «Ференцвароша» хорошие атакующие игроки, которые создают много моментов. В итоге матч получился зрелищным, думаю, болельщикам он понравился. Атмосфера на стадионе была великолепная.
С Черчесовым мы немного пообщались до игры, поговорили, пошутили. Сразу после финального свистка я пошёл благодарить своих ребят, так что рукопожатиями с коллегой не успел обменяться. Потом зашёл в раздевалку «Ференцвароша», обнял Станислава, извинился, что сразу не подошёл к нему после игры, сказал ему: «Жду тебя через неделю в Братиславе»!
Ответная игра тоже будет тяжёлой, ещё ничего не решено в нашем противостоянии. Шансы на проход у двух команд — 50 на 50. Думаю, нас вновь ждёт достаточно открытая игра, у «Ференцвароша» есть сильные игроки, которые могут нам создать проблемы», — цитирует Вайсса «Матч ТВ».
- 21 июля 2022
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