Защитник «Сочи» Дркушич: надеюсь, уже в следующем году клубы РПЛ сыграют в еврокубках

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич оценил бан российских клубов в еврокубках. Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

«Мы очень хотели сыграть в еврокубках. В прошлом сезоне все футболисты «Сочи» усердно работали, чтобы достичь этого. Каждый игрок мечтает об этом. Конечно, это неприятно, но мы должны понимать всю сложившуюся ситуацию. Нам нужно продолжать делать свою работу. Вот и всё. Надеемся, что сможем повторить этот результат в новом сезоне.



Честно, даже не знаю, когда Россию вернут в еврокубки. Надеюсь, что уже в следующем году мы сможем сыграть там. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

Напомним, «Сочи» по итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги впервые в истории сумел завоевать серебряные медали. «Сочи» набрал 56 очков по итогам 30 сыгранных туров и опередил «Динамо» на три балла.