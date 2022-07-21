Германия — Австрия: Магулль на 25-й минуте вывела немок вперёд

Сегодня, 21 июля, проходит матч 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин между сборными Германии и Австрии. Команды играют на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.

Счёт был открыт в первом тайме. На 25-й минуте отличилась немецкая полузащитница Лина Магулль, ей ассистировала Клара Бюль.

На матче работает бригада арбитров во главе с англичанкой Ребеккой Уэлч. Ей помогают ассистентки Шан Мэсси и Лайза Рашид (обе – Англия). Резервный рефери – Юлиана Деметреску (Румыния).

По результатам группового этапа команда Германии заняла первое место в группе В, набрав девять очков. Сборная Австрии с шестью очками стала второй в квартете А.