Германия — Австрия: Магулль на 25-й минуте вывела немок вперёд
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Сегодня, 21 июля, проходит матч 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин между сборными Германии и Австрии. Команды играют на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.
Счёт был открыт в первом тайме. На 25-й минуте отличилась немецкая полузащитница Лина Магулль, ей ассистировала Клара Бюль.
На матче работает бригада арбитров во главе с англичанкой Ребеккой Уэлч. Ей помогают ассистентки Шан Мэсси и Лайза Рашид (обе – Англия). Резервный рефери – Юлиана Деметреску (Румыния).
По результатам группового этапа команда Германии заняла первое место в группе В, набрав девять очков. Сборная Австрии с шестью очками стала второй в квартете А.
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