Защитник «Сочи» Дркушич: для меня нет никаких причин покидать команду
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Игрок «Сочи» Ванья Дркушич рассказал, почему не стал покидать Российскую Премьер-Лигу после бана российских клубов в еврокубках.
«Сильно ли изменился чемпионат России с января 2022 года? Мне тяжело сейчас ответить на этот вопрос. Для меня РПЛ — это хорошая лига, где есть много хороших команд, игроков. У вас прекрасные стадионы. Люди в России очень любят футбол. Не думаю, что уровень упал.
Лично я не собираюсь покидать РПЛ. Я даже не думал об этом. Не хотел покидать то место, где я чувствую себя хорошо. Каждый в клубе относится ко мне очень хорошо. Нет никаких причин покидать «Сочи», — цитирует словенца «РБ Спорт».
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.
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